Erlangen 19.04.2022

Sommer-Highlight

Erlangen: Schlossgartenfest soll am 25. Juni 2022 zurückkehren - Vorverkauf startet bald

In Erlangen soll am 25. Juni 2022 das Schlossgartenfest nach zweijähriger Pause wieder stattfinden. Für Angehörige der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und des Universitätsklinikums Erlangen sowie Mitglieder des Universitätsbundes startet der Kartenvorverkauf am 20. April 2022.