Der Schloss-Strand vor der Kulisse des Markgrafenschlosses, findet vom 30. Juni bis 7. August 2022 wieder in der Erlanger Innenstadt statt. "Die Gäste dürfen sich auf entspanntes Urlaubsfeeling in der Erlanger Innenstadt freuen", so das City-Management Erlangen in einer Ankündigung.

Erlanger Schloss-Strand kommt zurück - "in vollem Umfang"

Man plane die Wiederaufnahme des beliebten Formats der Vorjahre. Die Planungen seien in vollem Gange, heißt es. Nachdem der von der Brauerei Sternla gesponsorte Schloss-Strand 2020 ausfallen musste und 2021 eine abgespeckte Corona-Alternative mit dem Namen "Sternla City-Lounge" stattfand, kehre man in diesem Jahr "wieder in vollem Umfang zurück" in die Erlanger Innenstadt.

"Das gewählte Format des Vorjahres war bedingt durch die schwierige Situation deutlich kleiner. Jetzt starten wir wieder durch und schöpfen unsere Möglichkeiten voll aus, um den Besucherinnen und Besuchern im Sommer ein Top-Event in unserer Stadt zu bieten", wird Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen,zitiert.

Dabei solle auf nichts verzichtet werden. "Sommerfeeling mit Strandatmosphäre, Liegestühlen, Strandkörben und exklusiven Strand-Lounges zum Anmieten sowie ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot sollen den Gästen ihren Aufenthalt schmackhaft machen", heißt es. Der diesjährige Schloss-Strand in Erlangen sei die bereits siebte Ausgabe, die in vollem Umfang stattfinden werde.