Erlangen vor 51 Minuten

Corona

"Schließt eine Lücke": Uni-Klinik bekommt Post-Covid-Ambulanz - soll schon bald öffnen

Viele Menschen leiden auch nach ihrer Covid-Erkrankung an den Spätfolgen der Infektion. Sie sollen in Erlangen nun eine Anlaufstelle bekommen. In wenigen Wochen soll am Uni-Klinikum nämlich eine spezielle Ambulanz eröffnet werden.