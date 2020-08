Erlangen: Polizeibericht vom 30.08.2020

Hier lesen Sie den ungekürzten und unbearbeiteten Polizeibericht der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt vom Sonntag, 30.08.2020.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen konnte eine Streifenbesatzung der Erlanger Polizei bei einer Verkehrskontrolle eines E-Scooter-Fahrers deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahrnehmen. Der

Verdacht der Beamten bestätigte sich schließlich nach der Durchführung einer Atemalkoholmessung.

Diese ergab letztendlich einen Alkoholwert in Höhe von 0,52 Promille bei dem Fahrer. Dem E-Scooter-Fahrer wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Weiterfahrt mit

dem Fahrzeug verboten. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den Erlanger eingeleitet.

Ladendiebinnen erwischt

Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte zwei junge Erlangerinnen beim Diebstahl von Damenunterwäsche im Wert von rund 160 Euro beobachten und bis zum Eintreffen der Erlanger Polizei festhalten. Die Tat hatte sich am Samstagnachmittag in einem Geschäft in der Erlanger Innenstadt zugetragen.

Die beiden Täterinnen haben sich nun einem Strafverfahren zu verantworten. Da eine der Beiden noch nicht volljährig ist, wurde zudem das zuständige Jugendamt bezüglich des Diebstahls in Kenntnis gesetzt. Zudem wurde das Mädchen nach der Anzeigenaufnahme in die Obhut ihrer Mutter überstellt.