Erlangen vor 1 Stunde

Beleidigung

Polizeibekannter Rollator-Rüpel (41) fährt Frau absichtlich an und legt sich mit Passanten an

Am Samstag (28.05.2022) gerieten mehrere Passanten am Bahnhofsvorplatz in Erlangen mit einem polizeibekannten Mann in Streit. Ein Passant wurde von dem Mann beleidigt. Wie sich herausstellte, hatte der Mann zudem bewusst eine Frau verletzt.