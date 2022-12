Erlangen: Polizei findet toten Katzenbesitzer in seiner Wohnung

"Immer ein schwerer Schock ": Ordnungshüter schildern traurige Entdeckung

": Ordnungshüter schildern "Graue Katze" vor Ort: Tier wird mit auf Revier genommen - Beamte kümmern sich

Am Mittwoch (28. Dezember 2022) musste die Polizei in Erlangen eine Wohnung öffnen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt. "Es ist immer schwer, wenn wir in eine Wohnung gehen und merken, dass etwas nicht in Ordnung ist", heißt es.

Graue Katze aus Wohnung in Erlangen geholt: Tier bekommt nach Tod von Besitzer "Stärkung" auf Polizeirevier

Im besten Fall sei die Wohnung leer und die Person verreist, so das Präsidium. "Doch leider finden wir häufig Verletzte oder schwer Erkrankte und manchmal auch Verstorbene in den Räumen. Es ist immer ein schwerer Schock, wenn wir so etwas entdecken und wir tun unser Bestes, um den Betroffenen zu helfen."

So sei es auch am Mittwoch in Erlangen gewesen. Dort sei das Herrchen verstorben und habe eine graue Katze zurückgelassen. "Neben der Absicherung der Wohnung und der Verständigung des Nachlassgerichtes haben wir uns auch um die Samtpfote gekümmert und sie nach einer kleinen Stärkung in den Räumen der Polizeiinspektion zum Tierheim gebracht", so die Polizei.

Es sei "immer schwer, wenn wir jemanden verlieren, aber wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass diejenigen, die zurückbleiben, gut versorgt werden", schreibt das Polizeipräsidium zu dem Vorfall in Erlangen.