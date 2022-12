240 Meter Geschenkpapier rollten Jeannine Rauch-Kilic und Serok Kilic am vierten Adventswochenende zum Einpacken aus. Wie das Universitätsklinikum Erlangen berichtet, übergaben sie jetzt insgesamt 111 liebevoll dekorierte Päckchen sowie drei große Kisten voller Spielzeug an Prof. Dr. Markus Metzler, Leiter der Kinderonkologie.

Die Spende hat einen Gesamtwert von rund 6.500 Euro. Und der vorweihnachtliche Besuch des Adelsdorfer Ehepaars ist längst eine schöne Tradition: Seit 2014 erfüllen die beiden jedes Jahr Weihnachtswünsche von krebskranken Kindern und Jugendlichen, die in der Kinder- und Jugendklinik (Direktor: Prof. Dr. Joachim Wölfle) des Uniklinikums Erlangen behandelt werden.

"Die Freude und die Dankbarkeit der Kinder und Jugendlichen sind unser Ansporn"

„Dass kleine Herzenswünsche Wirklichkeit werden, ist für Kinder und Jugendliche, die oft Wochen oder Monate ihres Lebens im Krankenhaus verbringen müssen, eine unvergleichliche Freude“, bedankte sich Prof. Metzler. In seine wiederkehrende Geschenkaktion investiert das Ehepaar während der Adventswochen viel Zeit. „Die Freude und die Dankbarkeit der Kinder und Jugendlichen sind unser Ansporn“, sagte Jeannine Rauch-Kilic. „Und wir lernen jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig es ist, die eigene Gesundheit wertzuschätzen.“

Die buntgestalteten Wunschzettel der jungen Patientinnen und Patienten bekamen Jeannine Rauch-Kilic und Serok Kilic schon Anfang Dezember von den Erzieherinnen der Kinderklinik überreicht. Egal, ob als Herzenswunsch ein Spiel, ein Buch oder eine Puppe auf dem Zettel stand: Für die Beschaffung der gewünschten Spielwaren erhält das Paar seit Jahren Unterstützung von der Spielkiste Lang in Höchstadt/Aisch. „Ein Wunsch, der mich besonders berührte, stammt von einem 14-jährigen Jungen“, berichtete Jeannine Rauch-Kilic: „Er schrieb: Ich wünsche mir für die kalte Jahreszeit ohne Haare eine schöne Mütze.“

Tagelang Geschenke eingepackt

Bis zur Übergabe diente das Gästezimmer des Ehepaares als Lagerraum für die gesammelten Spielwaren, und das gemeinsame Arbeitszimmer verwandelte sich in eine Verpackungszentrale. Für die Fahrt zum Uniklinikum Erlangen fanden alle Geschenkpäckchen Platz in einem Transporter, den auch dieses Jahr wieder Yvonne Kraus vom Erlanger Autohaus Kraus zur Verfügung stellte. „Wir konnten dieses Jahr Geschenke im Wert von insgesamt 6.500 Euro an die Kinder und Jugendlichen übergeben“, freute sich Serok Kilic, der gemeinsam mit seiner Frau zwei Tage lang alle Gaben in buntes Papier einwickelte und mit Schleifen verzierte.

Kinder helfen Kindern

Jedes Jahr bekommt das Ehepaar für seine Weihnachtsaktion verlässliche Unterstützung durch größere Geldgeschenke des Erlanger Büroartikelherstellers Möbius + Ruppert GmbH & Co. KG und von Prof. Dr. Friedrich Hennig, dem emeritierten Leiter der Unfallchirurgie des Uniklinikums Erlangen und ehemaligen Chef von Jeannine Rauch-Kilic, sowie durch viele Spenden aus dem Freundes- und Familienkreis. Besonders freute sich Jeannine Rauch-Kilic über die Aktion des Poppendorfer Kinderchores, der sich heuer spontan entschloss, die Hälfte seiner eigenen Spendeneinnahmen vom jährlichen Martinsumzug zu stiften und die Beschaffung der Weihnachtspäckchen mit einer Spende in Höhe von 250 Euro zu unterstützen.

„Tapferkeitskisten“ als Spende

Auch drei große „Tapferkeitskisten“, wie Jeannine Rauch-Kilic sie nennt, wurden an die Kinderonkologie des Uniklinikums Erlangen übergeben. „Viele notwendige Prozeduren sind für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sehr unangenehm. Ein Spender, der namentlich anonym bleiben möchte, hat uns deshalb drei große Kisten mit Malsachen, Stickern, Notizbüchern, Kuscheltieren und Spielzeug gestiftet, aus der sie sich danach eine Belohnung aussuchen dürfen.“