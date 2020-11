"Erlangen on Ice" für 2020 abgesagt: Dieses Jahr wird es in der Vorweihnachtszeit keine Eislauffläche auf dem Erlanger Marktplatz und Schlossplatz geben. Wie das City-Management Erlangen e.V. am Mittwoch (04.11.2020) bekannt gab, wurden die Planungen einstellt.

Grund dafür sind die verschärften Corona-Maßnahmen: Nach den aktuellen Regeln, die in Bayern gelten, ist eine Durchführung der Veranstaltung nicht möglich. Eine Verschiebung der Aktion ist ebenfalls nicht vorgesehen.

"Erlangen on Ice" fällt 2020 aus

Das City-Management Erlangen hatte bereits die Planungen für die Eislauffläche "Erlangen on Ice" vorbereitet und auch ein eigenes Hygieneschutzkonzept entwickelt. Eine kurzfristige Absage wäre ebenfalls noch ohne vorheriger finanzieller Investition in das Projekt möglich gewesen. Nun werden die Planungen aber dennoch eingestellt.

Laut der neuen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung müssen Freizeiteinrichtungen ihren Betrieb einstellen - und dazu gehört auch der Betrieb der Eislauffläche unter freiem Himmel in Erlangen.

Zwar gilt der Teil-Lockdown vorerst nur bis Ende November, im Vorstand des City-Managements war man sich aber einig, dass man in der momentanen Situation eine verantwortungsbewusste Entscheidung zum Wohle der Bevölkerung treffen müsse. Die Entscheidung könne zudem das aktuelle Infektionsgeschehen maßgeblich beeinflussen.