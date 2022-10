In einem Schreiben an Christian Bernreiter (CSU), den Bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, bittet Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) dringend darum, den Zustand des markgräflichen Schlosses schnellstmöglich so zu verbessern, dass vom Gebäude und seiner Fassade keine Gefahr für Leib und Leben mehr ausgeht. Das teilt die Stadt Erlangen mit.



Der dringende Sanierungsbedarf des Schlosses sei mittlerweile seit mehr als 15 Jahren bekannt, heißt es in dem Schreiben. Bereits bisher sei der Bauzaun um das Schloss sowohl für die international sehr renommierte Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), als auch für die Stadt ein beklagenswerter Zustand. Die wegen nun festgestellter statischer Mängel notwendige Sperrung von Teilen des Erlanger Schloßplatzes bringe eine dramatische Verschlechterung der Situation für die FAU und eine weitere Beeinträchtigung des Stadtbilds mit sich.

Darüber hinaus schränke die aktuelle Situation die Nutzungen des Schloßplatzes ein, wo in wenigen Wochen der Weihnachtsmarkt aufgebaut werden soll, und behindert die wichtigste innerstädtische Nord-Süd-Achse für den Radverkehr massiv.

„Ich appelliere dringend an die Staatsregierung, diesen unhaltbaren Zustand schnellstmöglich zu beheben und darüber hinaus die dringend angesagte Generalsanierung des Schlosses auf den Weg zu bringen, für die immer noch kein Planungsauftrag erteilt wurde“, schreibt OB Janik.

Vorschaubild: © Daniel Krüger/inFranken.de (Archivbild)