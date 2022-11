In der Alfred-Wegener-Straße in Erlangen feierten in der Nacht des 05.11.2022 Jugendliche eine Party. Ihre Straßenschuhe hatten sie vor Betreten der Wohnfläche im Flurbereich neben der Hauseingangstüre abgestellt. Gegen 01:15 Uhr staunten die Jugendlichen dann nicht schlecht, da von fünf Personen die Schuhe fehlten. Der Vermögensschaden wird grob auf 760 Euro beziffert, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt berichtet. Wie die Jugendlichen schlussendlich den Nachhauseweg antraten, ist nicht weiter bekannt.

Die Polizei Erlangen sucht nun Zeugen des Diebstahls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131/760-115 entgegen.