Wegen krankheitsbedingter Ausfälle bei der Müllabfuhr konnte der Restmüll in Steudach, Kosbach, Häusling und Neuses sowie in Bruck im Bereich der Max-Plank-Straße und in Frauenaurach nicht geleert werden. Darüber informierte am Freitag, 8. Juli 2022, der Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung in Erlangen.

Außerdem konnte im Bereich des Angergebiets der Bio-Müll nicht geleert werden, wie das Erlanger Rathaus mitteilt.

Vorschaubild: © Rudy and Peter Skitterians / pixabay.com (Symbolbild)