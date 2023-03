Als ein Motorradfahrer am Montag an der Einmündung zur Michael-Vogel-Straße in Erlangen abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte auf die Straße. Zeugen des Unfalls halfen dem Verletzten beim Aufstehen und wollten den Rettungsdienst rufen.

Das gefiel dem 37-Jährigen jedoch gar nicht: Er behauptete nämlich, keinen Führerschein zu haben.

Nach Motorradunfall in Erlangen: Verletzter flieht von Unfallstelle

Als die Polizei bei der Unfallstelle eintraf, war der Mann bereits geflüchtet. Die Beamten fanden ihn jedoch unweit von der Äußere-Brucker-Straße. Hier bestätigte sich der Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Bei dem Sturz hatte sich der Mann eine Fraktur zugezogen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Vorschaubild: © David Harper/pixabay