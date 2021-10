Am Sonntagabend (17. Oktober 2021) kam es in der Paul-Gossen-Straße in Erlangen zu einer heftigen Auseinandersetzung.

Das Opfer, ein 31-Jähriger, wurde von einer Gruppe zusammengeschlagen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei Erlangen-Stadt mitteilt. Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall.

Gruppe jagt und schlägt 31-Jährigen in Erlangen

Das 31-Jährige geriet zunächst auf dem Dachboden eines Mehrparteienhauses mit einer Gruppe in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte umgehend. Der 31-Jährige wurde förmlich aus dem Haus gejagt und anschließend auf offener Straße verfolgt. Mindestens zwei Unbekannte aus der Personengruppe schlugen und traten auf das Opfer ein. Fraglich ist derzeit noch, ob auch mit Gegenständen auf den Mann eingeschlagen wurde.

Die Täter ergriffen noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen die Flucht. Die Fahndung nach der Gruppe läuft weiterhin. Der Verletzte wurde mit Rippenbrüchen und Prellungen am gesamten Körper in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Eine Ermittlungsgruppe der Erlanger Polizei wurde mit dem Fall betraut. Hinweise zu dem Vorfall nehmen die Ermittler der örtlichen Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09131/760-114 entgegen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz