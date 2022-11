Am Freitag (4. November 2022), kurz vor 3 Uhr, entdeckte eine Streife der Erlanger Polizei in der Spardorfer Straße auf Höhe der Einmündung zur Langen Zeile ein Auto, das offenbar kurz vorher in den Wald gebogen war.

Das Fahrzeug stand mit eingeschaltetem Licht im Wald, während sich der Fahrer gerade entfernen wollte. Laut der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt versuchte der Mann beim Erblicken des Streifenwagens sich hinter einem Baum zu verstecken. Als er von der Polizei angesprochen wurde, rannte der Mann zunächst davon, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und festgenommen werden.

Der Grund seiner Flucht war schnell gefunden, da der Mann mit knapp 2,6 Promille erheblich alkoholisiert war. Im Anschluss wurde bei dem 29-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Forchheim eine Blutentnahme durchgeführt und er wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Fahrzeug des 29-Jährigen war zudem ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden.