Erlangen vor 49 Minuten

Betrug

Mann (56) zieht durch mehrere Kneipen in Erlangen - bezahlt hat er nirgends

Zu einer Zechprellerei in drei Fällen ist es am Donnerstag in Erlangen gekommen. Ein 56-jähriger Mann war in mehreren Kneipen unterwegs, ohne für seine bestellten Getränke zu bezahlen.