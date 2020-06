Ein mysteriöser Fall beschäftigt aktuell die Polizei in Erlangen: Eine 18-Jährige wurde am frühen Samstagmorgen (13.06.2020) auf dem Heimweg möglicherweise Opfer eines Sexualdelikts. Die Krimimalpolizei bittet um Zeugenhinweise und schildert in einer Pressemitteilung den Vorfall.

Die 18-jährige Frau hielt sich am Freitagabend mit Freunden im Erlanger Wiesengrund auf. Von dort aus machte sie sich mit ihrem Fahrrad gegen 02:00 Uhr auf den Heimweg nach Eltersdorf. Wie die Polizei meldet, befuhr sie die Eltersdorfer Straße in Richtung Fürth auf dem Radweg. Kurz nach dem Gewerbegebiet (Ytterbium), das sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet, befuhr sie die dortige Unterführung. Dort gibt sie an, aus persönlichen gesundheitlichen Gründen, das Bewusstsein verloren zu haben.

Erlangen-Eltersdorf: Sexualdelikt an 18-Jähriger? Mädchen wacht erst Stunden später wieder auf

Gegen 05.30 Uhr soll sie auf einem Feld neben der Eltersdorfer Straße wieder aufgewacht sein. Laut Polizei liegt dieses Feld abseits des direkten Heimweges des Mädchens. Äußerlich soll das Mädchen keine Verletzungen davongetragen haben, ging aber zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei kann ein Sexualdelikt nicht ausschließen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Menschen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere wären Hinweise bzgl. folgender Punkte hilfreich:

Wer hat im genannten Zeitraum eine junge Frau gesehen, die auf dem Fahrrad den Radweg an der Eltersdorfer Straße in Richtung Fürth befuhr?

Wem ist zwischen 02:00 Uhr und ca. 05:30 Uhr ein herrenloses Fahrrad in der Unterführung aufgefallen?

Wem sind im Bereich der Unterführung bzw. des beschriebenen Feldweges Begebenheiten aufgefallen, die - möglicherweise erst jetzt im Nachhinein - merkwürdig erscheinen

Des Weiteren wurde die junge Frau, etwa auf Höhe des Gewerbegebietes, von einem Mann angesprochen, woraufhin sie aber ihre Fahrt fortsetzte. Dieser Mann wird von der Kriminalpolizei als Zeuge gesucht und wird gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst zu melden.