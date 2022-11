Weil sich ein 43-jähriger Berufskraftfahrer sich durch seine Firma nicht ausreichend entlohnt fühlte, war er sehr erbost und drohte am Freitag (11. November 2022) via Messenger-Nachricht gegenüber der Firma an, dass er seinen Firmen-Lkw beschädigen und in einen Acker lenken werde. Die Firma reagierte darauf nicht und der Mann wurde nur noch wütender.

Deshalb filmte er sich dabei, wie er den rechten Außenspiegel mit einem Hammer zertrümmerte und schickte das Video an die Firma. Da auch hier Reaktionen ausblieben, lenke er anschließend den Lkw in einen Acker bei Erlangen-Eltersdorf, wo dieser aufgrund seines Gewichts stecken blieb. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Samstagmorgen (12. November 2022) berichtet.