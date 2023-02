In der Nacht von Dienstag (14. Februar 2023) auf Mittwoch (15. Februar 2023) mussten Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt zu einem nicht alltäglichen Einsatz ausrücken. Der 47-jährige Bewohner eines Hochhauses in der Erlanger Innenstadt hatte die Polizei um Hilfe gerufen, da er sich in seiner eigenen Wohnung eingesperrt hatte und den Wohnungsschlüssel nicht mehr finden konnte.

In der Folge konnten die Beamten den Hausmeister des Anwesens ausfindig machen, der in ihrem Beisein die Wohnungstüre des 47-Jährigen öffnete. In der Wohnung fanden sie schließlich den Mann, der stark alkoholisiert war.

Alkoholtest ergibt 4,22 Promille - Mann konnte Wohnungsschlüssel nicht mehr finden

Seine Alkoholisierung dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, dass der 47-Jährige seinen Wohnungsschlüssel nicht mehr finden konnte, was letztendlich zu seinem Notruf führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 4,22 Promille. Gegenüber den Polizeibeamten gab der 47-Jährige an, im nüchternen Zustand nochmal nach seinem verlegten Schlüssel suchen zu wollen.

Vorschaubild: © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa