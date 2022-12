Die Eislauffläche „Erlangen like on Ice“ am Erlanger Marktplatz bleibe an Heiligabend krankheitsbedingt geschlossen. Das berichtet der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V..

Schlittschuhlaufen sei noch am Donnerstag (22.12.) sowie Freitag (23.12.) von 15 bis 20 Uhr möglich.

Infos: www.erlangen.info/erlangenlikeonice/

Vorschaubild: © Anne Zarncke, ETM