Bereits am späten Freitagabend (19.11.2021) leistete ein 19-Jähriger massiven Widerstand nach einer Kontrolle. Dies teilt die Polizei am Sonntag mit. Demnach wurde ein Beamter bei dem Einsatz verletzt.

Während einer Kontrolle in einer Diskothek in der Lazarettstraße beleidigte der junge Mann unvermittelt die anwesenden Polizeibeamten. Er wurde zunächst vor die Tür gebeten, vorerst über seine Ausdrucksweise belehrt und hätte trotz Alkoholisierung wieder zurück in die Diskothek gehen können.

Als er jedoch an weiteren Polizeibeamten vorbeiging, fing er erneut an unflätige Beleidigungen von sich zu geben und sogar die Beamten zu bedrohen. Daraufhin wurde der 19-Jährige vorläufig festgenommen und ihm wegen seines aggressiven Verhaltens Handfesseln angelegt. Beim Transport zum Streifenwagen spuckte er ständig um sich und versetzte einem Beamten einen Kopfstoß. Der Beamte wurde im Gesicht verletzt, blieb aber weiterhin dienstfähig.

Wegen seines Verhaltens wird der renitente junge Mann nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung angezeigt.

Vorschaubild: © NEWS5 / Höfig (Symbolbild)