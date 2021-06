Erlangen: Greenpeace protestiert für mehr Klimaschutz

VW-Autohaus Schauplatz der Demonstration

Aktivisten fordern weniger Verbrenner - und bekleben Fahrzeuge

Am Samstag (05.06.2021) protestierten Greenpeace-Aktivisten bundesweit in 30 Städten für "mehr Klimaschutz und einen schnelleren Verbrenner-Ausstieg bei Volkswagen". Auch in Erlangen gab es Proteste: Vor dem VW-Autohaus Feser-Biermann beklebten die Aktivisten ausgestellte Diesel und Benziner. Die Forderung: Die nächste Verbrenner-Generation soll gestoppt werden.

Aufkleber und Proteste: Greenpeace kritisiert "Scheinheiligkeit"

Botschaften wie „Von Wegen: Klima-Vorreiter“, „Von Wegen: just electric“ und „Von Wegen: sauber“ zierten die nach Angaben der Aktivisten "umweltfreundlichen und rückstandsfrei" ablösbaren Aufkleber. „VWs Verkaufszahlen bringen die Scheinheiligkeit des Konzerns auf den Punkt“, so Clara Corpus der Greenpeace Erlangen Gruppe, die Aktion, „ein paar Elektroautos können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Volkswagen rücksichtslos weiter Verbrenner entwickelt und noch Jahrzehnte verkaufen will.“

VW sei durch seine produzierten Autos "für über ein Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich". Aktuell wolle der Konzern Milliarden in die Entwicklung einer neuen Plattform investieren, auf der noch bis mindestens 2040 millionenfach neue Diesel und Benziner verkauft werden sollen, heißt es.

Volkswagen vertreibt seine Hausmarke maßgeblich über den stationären Handel. Hier entscheide sich aus Sicht von Greenpeace auch der klimafreundliche Umstieg auf Elektroautos: Die Beratung der Händler beeinflusse "entscheidend, welcher Antriebstechnologie ihre Kunden vertrauen". Vor einigen Monaten hatte Greenpeace Testgespräche mit VW-Autohäusern durchgeführt. Das Ergebnis des Versuchs: "Das Verkaufspersonal riet mehrheitlich zum Kauf eines Verbrenners, einige warnten sogar ausdrücklich vor dem Kauf eines elektrischen ID.3. Unterschiedliche Provisionssysteme sorgen zudem dafür, dass Verbrenner-Verkäufe für VW-Autohäuser lukrativer sind als Verkäufe von Elektroautos", so die Organisation in der Mitteilung.

