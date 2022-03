Erlanger Bergkirchweih 2022 : Stadt führt Planungen weiter fort

: Stadt führt Planungen weiter fort Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg könnten Veranstaltungsgeschehen beeinflussen

und könnten Veranstaltungsgeschehen beeinflussen "Richten unsere Blicke auf das Würzburger Frühjahrsvolksfest und Nürnberger Frühlingsfest "

und Nürnberger " Schausteller*innen erhielten bereits vorläufige Zusage

Eigentlich sehen die Chancen für fränkische Volksfeste wie die Erlanger Bergkirchweih 2022 besser aus als in den vergangenen beiden Jahren. Wie das Kabinett am Dienstag (15. März 2022) beschloss, fallen das bisherige Verbot von Volksfesten und Jahrmärkten und das Verbot, auf öffentlichen Plätzen zu feiern. Die Stadt Erlangen arbeitet derweil an den Vorbereitungen, doch könne nicht einschätzen, welchen Einfluss die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben werde.

Update vom 18. März 2022, 12.30 Uhr: Stadt plant Bergkirchweih weiter - Chancen stehen und fallen mit zwei Terminen

"Wir arbeiten weiter an den Vorbereitungen für die Durchführung einer Kirchweih! Und wir beobachten zwangsläufig die stark dynamische Nachrichtenlage, denn niemand kann einschätzen, ob und wie sich die bekannten Themen wie "Corona" und "Ukraine" auf das Veranstaltungsgeschehen weiter auswirken, unabhängig von Vorgaben der Staatsregierung." So erklärt es Konrad Beugel, Referent für Wirtschaft, Finanzen und den "Berg" auf Anfrage von inFranken.de.

Bis zum Pfingstwochenende im Juni schaue die Stadt gespannt auf ähnliche Volksfeste, wie das Würzburger Frühjahrsvolksfest ab dem 26. März und das Nürnberger Frühlingsfest ab dem 16. April.

"Wir drücken diesen Festen die Daumen. Finden diese statt, steigen auch die Chancen für die Durchführung der Erlanger Bergkirchweih", so Beugel.

Erstmeldung vom 4. Februar 2022, 13:45 Uhr: Erlanger Bergkirchweih 2022 möglich? Es ist eine "offene Situation"

Ob die Bergkirchweih an Pfingsten 2022 stattfindet, kann derzeit noch nicht gesagt werden, teilt Pressesprecherin Ute Klier inFranken.de am Freitag (4. Februar 2022) mit. "Aus heutiger Sicht ist es auch schwer, einen fixen Termin für die Entscheidung zu benennen. Aus dem letzten Jahr wissen wir – siehe Beispiel Weihnachtsmarkt – dass drei Tage vor Beginn vom Freistaat alles abgesagt werden kann." Die Teilnehmenden sprächen sich mehrheitlich dafür aus, die Entscheidung möglichst lange offen zu halten.

"Aber klar: diese offene Situation ist für uns als Veranstalter und für Festwirte und Schausteller extrem kompliziert! Zentral sind die landes- und bundesweiten Vorgaben zu Veranstaltungen, aber natürlich auch die Situation vor Ort. Aktuell wären Veranstaltungen wie die Bergkirchweih nicht erlaubt", fügt Klier hinzu. Bis zum 15. Oktober 2021 konnten sich Schausteller für die Erlanger Bergkirchweih bewerben. Zwar habe die Stadt weniger Bewerbungen als in den Vorjahren erhalten, "wir gehen aber für 2022 von einer gleichen Anzahl von Ständen aus und haben von den Stammbeschickern glücklicherweise keine Ausfälle zu verzeichnen", so die Pressesprecherin.

Das Team "Märkte und Kirchweihen" pflege einen intensiven Kontakt zu den teilnehmenden Wirten und Schaustellern und es seien bereits mehrere Gespräche geführt worden. Die Verträge für Wirte und Schausteller seien in der Vorbereitung und die Schausteller hätten noch in 2021 eine (unverbindliche) vorläufige Zusage erhalten. "Das heißt, die Konzeption steht."

Stadt Erlangen übt Kritik an After-Berg und Kastenläufen

Die 2G-Regel und Einlasskontrollen spielen in den Überlegungen der Stadt eine Rolle, falls die Veranstaltung stattfinden kann. "Aber auch hier gilt: Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Aber eines steht heute schon fest: Wenn es in 2022 die Kirchweih gibt, dann ist sie nicht so wie die von 2019 oder den Jahren davor. Wir befinden uns im Juni in einer mindestens post-epidemischen Lage! Ein Berg 2022 und 'keiner merkt etwas von Corona' wird es nicht!"

Die Stadt distanziert sich außerdem vom After-Berg und den Kastenläufen. Diese stellten "die Sicherheitsbehörden zudem auch ohne Pandemie vor große Herausforderungen. Nach der derzeit geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen untersagt." Wie in den beiden vergangenen beiden Jahren werde deshalb zur gegebenen Zeit geprüft, wie sinnvoll vorgegangen werden kann.

Wird es bei einem Ausfall der Erlanger Bergkirchweih Ersatzveranstaltungen geben? Für reale Veranstaltungen stünden außerhalb der Bergkirchweihzeit in Erlangen bedauerlicherweise keine Ersatzflächen zur Verfügung, ist die Antwort der Stadt. "Ob private Betreiber wieder so schöne Livestream-Konzerte wie im vergangenen Jahr planen und organisieren, ist uns nicht bekannt."