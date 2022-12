Die Erlanger Polizei wurde am Donnerstag (29.12.2022) gleich zweimal gerufen, da Kinder, beziehungsweise Jugendliche, Feuerwerkskörper gestohlen hatten.

Am Nachmittag versucht ein 15-jähriger Schüler in einem Erlanger Verbrauchermarkt Feuerwerk zu stehlen, wie die Polizei Erlangen-Stadt mitteilt. Er öffnete eine Packung mit Böllern und steckte diese in seine Jackentasche. Dabei wurde der Jugendliche von einem Ladendetektiv beobachtet.

Erlangen: Drei Kinder klauen "in einem größeren Stil"

In einem größeren Stil klauten drei Kinder im Alter von 12 beziehungsweise 13 Jahren.

Sie steckten die Packungen mit dem Feuerwerk unter ihre Kleidung. Nachdem die Polizei hinzugerufen wurde, fanden die Beamten bei den drei Kindern noch weitere Feuerwerkskörper, die sie zuvor aus einem anderen Geschäft gestohlen hatten.

