Erlangen vor 27 Minuten

Tier verfolgte ihn sogar

Polizei sucht Halterin: Jugendlicher fährt auf seinem Rad - und wird urplötzlich von Hund angegriffen

In Erlangen wurde am Freitag (25. März 2022) von einem Hund angegriffen, als er auf dem Fahrrad unterwegs war. Jetzt sucht die Polizei nach der Halterin - die ganz in der Nähe war.