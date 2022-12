Erlangen: Irish Pub "Goldener Mond" soll Anfang 2023 wieder öffnen

soll wieder öffnen "Alles, was gut war, bleibt": Eigentümer verrät Konzept

Live-Musik, Whisky-Tastings und Co. - das ist geplant

Benedikt Schneider von der Eventmanagement-Firma "Die Rumfahrer" hat gemeinsam mit einem Partner den Kult-Pub "Goldener Mond" in Erlangen erworben. Dieser ist seit Oktober 2020 geschlossen - und soll laut Plan in wenigen Wochen wieder aufmachen.

Erlanger Irish Pub "Goldener Mond" soll erhalten bleiben - Whisky-Tastings geplant

Wie Schneider inFranken.de erklärt, wird die vorherige Betreiberin Ines Boubaker auch in Zukunft die Geschäftsführerin sein. "Wir wollen an dem bestehenden Konzept nichts verändern. Der Pub ist eine Institution in Erlangen", fasst der ehemalige Gast begeistert zusammen. "Wir wollen Erlangen diese Institution wieder zurückgeben."

Lediglich der Nebenraum solle anders genutzt werden. "Wir werden dort Rum- und Whisky-Tastings anbieten und ihn für Feiern zur Verfügung stellen. Der Pub an sich bleibt aber Pub, wie er es immer war." Schneider zitiert Boubak: "Alles, was früher schlecht war, stellen wir ab und machen es besser."

Schneider bezieht sich dabei auf das Gebäude und die laufenden Sanierungen. So sei der Putz an der Decke erneuert worden und die typisch dunkle Holzvertäfelung sei geschliffen und gespachtelt worden. Auch an der Barkühlung und der Zapfanlage habe man im Sinne der Modernisierung Hand angelegt.

Live-Musik im "Goldenen Mond" bleibt erhalten - Erlanger Pub feiert im Februar Wiedereröffnung

Weiterhin soll es laut Schneider jedes Wochenende Live-Musik geben. "Es wird auch Sonderveranstaltungen geben und den St. Patrick's Day wollen wir ganz groß feiern", kündigt Benedikt Schneider an. Das Personal stehe auch schon in den Startlöchern. Mitte oder Ende Februar 2023 soll die Eröffnung des Erlanger Irish Pub "Goldener Mond" stattfinden.