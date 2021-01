Wegen der Corona-Pandemie tagte der Stadtrat in verringerter Besetzung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Große Projekte sind unter anderem Investitionen in die Kindertagesstätten und im Jugendbereich (7,9 Millionen Euro), darunter das Familienzentrum im Röthelheimpark mit 4,2 Millionen Euro. In Schulen fließen 14,3 Millionen Euro, darin enthalten sind 2,9 Millionen Euro für die Generalsanierung der Sporthalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, 3,15 Millionen Euro für die Generalsanierung des Marie-Therese-Gymnasiums und vier Millionen Euro für den Campus Berufliche Bildung. In das Digitalisierungsprojekt SmartERSchool fließen in diesem Jahr 3,6 Millionen Euro. Klimaschutz und Nachhaltigkeit bleiben zentrale Querschnittsthemen und finden sich in allen Bereichen, beispielsweise in Gebäudesanierungen wieder. In das Geh- und Radwegenetz sowie für Fahrradabstellanlagen werden 2,84 Millionen Euro investiert, in den Umweltbereich 3,5 Millionen Euro.

Einnahmen auf hohem Niveau

Große Investitionsmaßnahmen wie die Sanierung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof oder der Bau der Vierfachturnhalle an der Hartmannstraße - die künftige Gerd-Lohwasser-Halle - laufen weiter. Die Gewerbesteuereinnahmen sind trotz prognostizierten Verlusten im Haushalt auf 150 Millionen Euro angesetzt, bei den Einnahmen aus der Einkommensteuer wird von Verlusten von knapp fünf Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr ausgegangen, sie werden aber voraussichtlich dennoch bei 86,5 Millionen Euro liegen.

Abermals kommt der Haushalt ohne Kreditaufnahme aus, die hohen Investitionen sollen in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. "Das können wir, weil wir in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben und über entsprechende Rücklagen verfügen", erklärte Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) in seiner Haushaltsrede. Zudem liege die Einnahmesituation nach wie vor auf hohem Niveau.

Janik gab seiner Haushaltsrede die Überschrift "Nach vorne blicken". Zum Blick nach vorne gehöre es, realistisch zu bleiben, so das Stadtoberhaupt. Denn nicht nur die nächsten Wochen und Monate würden durch die Corona-Pandemie herausfordernd bleiben. "Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie werden sich erst noch zeigen und auch auf unseren Haushalt auswirken. Gerade in dieser Situation müssen wir alles unternehmen, um Strukturen zu erhalten, Investitionen zu sichern", sagte der OB. Gerade jetzt gehe es darum, Nachhaltigkeit und Zusammenhalt zu verwirklichen. Man sei aber in der komfortablen Situation, keine Einschnitte vornehmen zu müssen, sondern könne weiter investieren.

Janik lenkte den Blick deshalb auch auf die Chancen der Stadt. "In Erlangen kann ein Blick nach vorne gerade jetzt Mut machen. Wir können trotz der Corona-Pandemie die Zukunft unserer Stadt nach wie vor in einer insgesamt guten Haushaltslage gestalten", sagte Janik.

Durch die Investitionen in Bildung, Sport und Kultur entstünden weitere Orte für mehr Miteinander in der Stadt. Das Stadtoberhaupt nannte zudem die zahlreichen Maßnahmen für mehr bezahlbaren Wohnraum. Beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit hob Janik Beispiele für die ökologische Verkehrswende hervor und zeigte auf, wie die Stadtverwaltung selbst als Vorbild gegen den Klimawandel vorangehe.