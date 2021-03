„Stinkefinger“ gegen Polizeistreife: Die Polizei Erlangen-Stadt meldet ein aggressives Verhalten eines Autofahrers gegenüber der Polizei in der Innenstadt von Erlangen. Der 26-Jährige war am Mittwoch (10. März 2021) gegen 16 Uhr im Stadtzentrum unterwegs, als er im Vorbeifahren an einer Polizeistreife den Beamten seinen ausgestreckten Mittelfinger entgegenhielt. Einen Grund für das Verhalten gab es nicht. "Der Mann war zu diesem Zeitpunkt von keiner Maßnahme betroffen", so die Polizei.

Bei der anschließenden Kontrolle reagierte der 26-Jährige ungehalten. Dies gipfelte darin, dass er in seinen Wagen stieg und auf die noch vor dem Auto stehenden Polizisten zufuhr. Erst kurz vor den beiden Beamten bremste der Mann die Fahrt ab. Die Polizisten blieben unverletzt. Auf den 26-Jährigen kommen mehrere Strafverfahren zu. Es wird wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizisten, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Beamtenbeleidigung ermittelt.