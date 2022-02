Illegales Straßenrennen in Erlangen - Polizei stellt Auto sicher: Zu einem verbotenen Fahrzeugrennen und der anschließenden Sicherstellung eines Fahrzeugs kam es am frühen Freitagabend an der Kreuzung Paul-Gossen-Straße/Günther-Scharowsky- Straße.

Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt schildert, konnten Polizeikräfte aus Schwabach, die in Erlangen anderweitig im Einsatz waren, einen 29-jähriger Erlanger beobachten, wie er sich mit einem anderen Verkehrsteilnehmer an der genannten Kreuzung ein Rennen liefern wollte.

Fahrer will illegales Straßenrennen in Erlangen starten - und verliert wenig später Kontrolle über sein Auto

Der 29-Jährige wollte den zweiten Fahrer an der roten Ampel stehend provozieren und als diese auf „Grün“ umschaltete, beschleunigte der Erlanger seinen BMW derart, dass er auf noch auf der Kreuzung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Pkw drehte sich und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung vor dem anderen Verkehrsteilnehmer, der sich nicht provozieren ließ, zum Stehen. Dieser konnte nur durch eine beherzte Vollbremsung eine Frontalkollision um wenige Zentimeter verhindern. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Eine ebenfalls hinzugerufene Streife der Erlanger Polizei zog im Anschluss nicht nur den Pkw des verdutzten 29-Jährigen ein, sondern stellte auch noch dessen Führerschein sicher. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.