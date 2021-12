Um die Kapazitäten optimal zu nutzen, werde im Impfzentrum Erlangen/Erlangen-Höchstadt und in den Impfstellen in Herzogenaurach und Höchstadt nur nach Terminvereinbarung geimpft. Samstags von 13 bis 17 Uhr stehe das Impfzentrum in der Sedanstraße auch ohne Anmeldung offen. Termine zur Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung könnten online im bayernweiten Portal oder telefonisch (09131 86-6500) vereinbart werden, so das Landratsamt Erlangen-Höchstadt.

"Das Telefonteam ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag und Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 8 bis 17 Uhr. Es werden immer wieder neue Termine freigegeben. Wer bereits im Impfzentrum geimpft wurde und noch einen bestehenden Account hat, kann seinen Impfungen einfach eine weitere hinzufügen.

Auch Neuregistrierungen sind sehr unkompliziert, da keine Priorisierung mehr geprüft wird. Das Impfzentrum ist weiterhin mit mobilen Teams in Stadt und Landkreis unterwegs. Die Termine sind ohne Anmeldung offen für alle ab 12 Jahren. Vor Ort werden Terminkarten verteilt. Wenn die Tageskapazitäten ausgeschöpft sind, werden keine weiteren Karten mehr ausgegeben."

Bei den Sonderaktionen vor Ort hätten Erst- und Zweitimpfungen Vorrang. Bei großem Andrang würden Auffrischungen zurückgestellt. Bei Sonderaktionen würden keine Schwangeren geimpft.

Die nächsten Termine:

Samstag, 11. Dezember, Familienstützpunkt Büchenbach (Goldwitzer Straße 27, Erlangen), 13 bis 18 Uhr

Samstag, 11. Dezember, Erlangen Arcaden/Untergeschoss (Nürnberger Straße 7, Erlangen), 12 bis 20 Uhr

Montag, 13. Dezember, Grundschule Hannberg (Kirchensteig 2, Heßdorf / OT Hannberg), 12 bis 18 Uhr

Dienstag, 14. Dezember, Grundschule Aurachtal (Schulstraße 13, Aurachtal), 14 bis 18 Uhr

Mittwoch, 15. Dezember, Rathaus Röttenbach (Ringstraße 46, Röttenbach), 12 bis 18 Uhr

Freitag, 17. Dezember, Mehrzweckhalle, Gaststätte, Weisendorf (Reuther Weg 6, Weisendorf), 12 bis 18 Uhr

Samstag, 18. Dezember, Aischgrundhalle Adelsdorf (Höchstadter Straße 31c, Adelsdorf), 12 bis 18 Uhr.

Auf Wunsch der Eltern und des Kindes würden Jugendliche ab 12 Jahren mit BioNTech/Pfizer geimpft. Dazu sei die Begleitung durch mindestens ein Elternteil erforderlich. Ab 16 Jahren genüge die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Für den Besuch im Impfzentrum sei das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Weitere und ausführliche Informationen gibt es hier im Internet.