Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat am Dienstag, 21. Dezember, bekannt gegeben, dass sie nun Auffrischungsimpfungen bereits nach drei Monaten empfiehlt. Im Impfzentrum Erlangen/Erlangen-Höchstadt sowie in den Impfstellen Herzogenaurach und Höchstadt/Aisch sowie bei Sonderaktionen werden bei Erwachsenen deshalb auf Wunsch ab sofort Auffrischungsimpfungen exakt drei Monate nach der Zweitimpfung durchgeführt, so das Landratsamt Erlangen-Höchstadt.

Eine Unterschreitung der Dreimonatsfrist ist nicht vorgesehen. Weiterhin gibt es keine Empfehlung von Auffrischungsimpfungen Jugendlicher unter 18 Jahren. Sie werden daher nur bei besonderen Indikationen zum dritten Mal geimpft.

Im Impfzentrum und in den Impfstellen im Landkreis sind gegenwärtig noch zahlreiche Termine in den nächsten Tagen und Wochen verfügbar. Termine für Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen können über das bayernweite Portal oder die Hotline (09131 86-6500) reserviert werden.

Termine im Kinderimpfzentrum sind nur telefonisch über die Hotline zu vereinbaren. Vorher wird eine Registrierung der Kinder erbeten. Impfungen ohne Terminvereinbarung sind im Impfzentrum nur samstags von 13:00 bis 17:00 Uhr sowie bei dezentralen Sonderaktionen möglich. Orte und Termine der Sonderaktionen ohne Registrierung und Termin finden sich im Internet.

Da die letzte Lieferung des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer umfangreicher ausgefallen ist als erwartet, kann dieser Impfstoff vorübergehend auf Wunsch auch über 30-Jährigen verabreicht werden. Generell gilt jedoch weiterhin, dass alle Impfungen von Personen ab 30 Jahren, egal ob Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen, derzeit mit dem Impfstoff von Moderna durchgeführt werden.

Bei Moderna handelt es sich um ein dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer gleichwertiges Präparat, das von allen Expertinnen und Experten für alle Personen ab 30 Jahren in allen Phasen der Impfserie uneingeschränkt empfohlen wird.

Die nächsten Termine der mobilen Teams:

Donnerstag, 23. Dezember, Interimsgebäude Eckental (Ambazac Straße 5, Eckental), 12:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag, 23. Dezember, Erlangen Arcaden/Untergeschoss (Nürnberger Straße 7, Erlangen), 14:00 bis 19:00 Uhr

Montag, 27. Dezember, Erlangen Arcaden/Untergeschoss (Nürnberger Straße 7, Erlangen), 14:00 bis 19:00 Uhr

Dienstag, 28. Dezember, Erlangen Arcaden/Untergeschoss (Nürnberger Straße 7, Erlangen), 14:00 bis 19:00 Uhr

Mittwoch, 29. Dezember, Erlangen Arcaden/Untergeschoss (Nürnberger Straße 7, Erlangen), 14:00 bis 19:00 Uhr

Montag, 3. Januar, Bürgersaal Heroldsberg (Hauptstraße 104, Heroldsberg), 12:00 bis 18:00 Uhr.

Die Stadt Erlangen betreibt das gemeinsame Impfzentrum für Erlangen (kreisfrei) und den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Es befindet sich in den Räumen des ehemaligen Intersport Eisert in Erlangen (Nägelsbach-/Sedanstraße).