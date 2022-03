Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bereitet sich vor, um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis unterbringen zu können und Hilfsangebote aus der Bevölkerung zu koordinieren. Geflüchtete, die eine Aufenthaltserlaubnis beantragen wollen, Unterstützung in Form von Gesundheitsversorgung, Geldleistung und/oder eine staatliche Unterkunft benötigen, werden gebeten, sich zunächst über das Online-Kontaktformular vorläufig anzumelden.

Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt erklärt, ist dieses unter www.erlangen-hoechstadt.de/ukraine verfügbar. Dort ist zudem eine Übersicht über alle Angebote sowie Informationen zu häufigen Fragen eingestellt und wird bei Bedarf angepasst.

Unter der E-Mail-Adresse ukrainehilfe@erlangen-hoechstadt.de nehme die Meldestelle des Sozialamtes sonstige Anfragen Geflüchteter sowie Hilfsangebote von Helfer/innen entgegen. Außerdem sei eine kreiseigene Hotline unter der Rufnummer 09131/803 2644 eingerichtet worden, an die sich Geflüchtete und Helfer/innen wenden können. Sie sei Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 16 Uhr und Freitag von 8.30 bis 14.30 Uhr erreichbar.

Derzeit lägen dem Landkreis noch keine sicheren Informationen vor, bis wann mit der Aufnahme von Geflüchteten zu rechnen ist. Der Koordinierungsstab sei dabei, neben den freien Plätzen in den bereits vorhandenen Unterkünften die Kapazitäten auszuweiten. Das Landratsamt stehe in konkreten Vertragsverhandlungen mit Beherbergungsbetrieben. Außerdem werde die Schulturnhalle in Röttenbach für eine Belegung mit einer Kapazität von voraussichtlich 100 bis 150 Plätzen vorbereitet.

Für die erste Versorgung ankommender Flüchtender im polnischen Partnerlandkreis Tarnowskie Góry sammle der Freundeskreis Tarnowskie Góry bedarfsorientierte Sachspenden in Form von Hygiene- und Reinigungsmitteln sowie Lebensmitteln: Sammelstellen habe der Freundeskreis in Eckental und Höchstadt eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger könnten die Bedarfsliste beim Vorsitzenden des Freundkreises Erlangen-Höchstadt/ Tarnowskie Góry e.V., Manfred Bachmayer, Hallerstr. 15, 90542 Eckental, Telefonnummer 0177/4663510 erfragen und die Waren dort abgeben. Auch Kreisrat Alexander Schulz, Sibylla-Weiß-Weg 10, 91315 Höchstadt a. d. Aisch, Telefonnummer 0172/8572819 und die beiden Höchstadter Geschäftsstellen der Sparkasse (Goblonzer Straße 4 sowie am Marktplatz 1) nähmen die Sachspenden entgegen. Den Transport der Waren organisiere der Freundeskreis. Für entsprechende Geldspenden richte der Landkreis Erlangen-Höchstadt derzeit ein Spendenkonto ein.

Die Bedarfsliste umfasse unter anderem Normal- und Thermodecken, Schlafsäcke, Schlafmatratzenauflagen aus wasserdichter Aluminiumfolie, Matratzen, Regenmäntel; Hygiene- und Reinigungsprodukte für Bad, Dusche, Seifen, Deodorants, Zahnpasta, Zahnbürsten, Kämme, Damenbinden, Windeln, Windeln für Erwachsene, Toilettenpapier und Papierhandtücher, neue Handtücher (einschließlich Mikrofaser), Müllbeutel, Desinfektionsmittel/Desinfektionsalkohol, Filter- oder Einwegmasken, Streichhölzer, Batterien, Powerbanks, Beleuchtung einschließlich Taschenlampen, Kerzen, Erste-Hilfe-Sets.

Auch Speisen zur schnellen Zubereitung seien gefragt: Instant-Produkte, Riegel (einschließlich Energieriegel), Delikatessen, Nüsse, Dosen-Essen, Nudeln, Cerealien für die schnelle Zubereitung; Einweg- oder wiederverwendbare Küchenutensilien: tiefe Teller, Löffel, Gabel, Messer, Glas (Silikon oder Kunststoff in Lebensmittelqualität).