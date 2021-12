Der Herzogenauracher Wochenmarkt ist schon heute ein wichtiger Baustein für die Attraktivität unserer Innenstadt. Der Markt soll weiter entwickelt und attraktiver werden für Bürger*innen, Besucher*innen und Händler*innen. Bei der Entwicklung eines für Herzogenaurach passenden Konzepts unterstützt das Büro „SK Standort & Kommune“ aus Fürth und begleitet den umfassenden Dialog aller Beteiligten, teilt die Stadt Herzogenaurach mit.

Am Donnerstag startet zunächst eine Haushaltsbefragung. Bereits im Rahmen des im Dialog von Bürger*innen und Stadtpolitik entwickelten Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (kurz ISEK Herzogenaurach 2030plus; www.herzogenaurach.de, Suche: „ISEK”) wurde die Weiterentwicklung des Herzogenauracher Wochenmarktes als ein wichtiger und zentraler Baustein für die Innenstadtentwicklung hervorgehoben.

Es gilt, bestehende Potenziale (vor allem mit Blick auf Attraktivität und Frequenz) deutlich besser auszuschöpfen und den Markt mittel- und langfristig strategisch auszurichten. Erste Schritte wurden hierzu bereits in den letzten Monaten von Seiten der Stadtverwaltung unternommen (u. a. Ausweitung Marketingaktivitäten, Gewinnung neuer Anbieter). Nun geht die Maßnahme in die nächste Phase.

Die Konzeptentwicklung für den Markt wird im Dialog mit Bürger*innen, Beteiligten, Innenstadtakteur*innen und Stadtpolitik/-rat geschehen, um alle Perspektiven aufzugreifen. Neben den positiven Effekten einer Weiterentwicklung sind auch mögliche Interessens- und Nutzungskonflikte nicht auszuschließen (z. B. Flächenverfügbarkeit, PKW-Verkehr, Parken, Konkurrenzsituationen etc.).

Unterstützt wird die Stadtverwaltung vom erfahrenen Beratungsbüro „SK Standort & Kommune” aus Fürth. Für die Erarbeitung tragfähiger Vorschläge zur Weiterentwicklung setzt „Standort & Kommune” eingangs auf die Befragung/das Gespräch mit allen Interessensgruppen (mit Bürger*innen/Kund*innen, Gewerbetreibenden der Innenstadt und Wochenmarkthändler*innen). Die Ergebnisse werden im ersten Quartal 2022 zusammengetragen und diskutiert.

Die fachliche Begleitung des Prozesses wird über den im Sommer ausgerufenen „Sonderfonds Innenstädte beleben“ im Zuge der Städtebauförderung unterstützt.

Am Donnerstag, 16. Dezember 2021, startet eine Befragung aller Herzogenauracher Haushalte zum Wochenmarkt. Ein Fragebogen ist (in deutscher Sprache) dem Amtsblatt beigefügt. Dieser kann bis 6. Februar 2022 im Interims-Rathaus, Wiesengrund 1, oder in der Tourist Info, Hauptstraße 34, abgegeben werden.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, online an der Umfrage teilzunehmen. Die Online-Version ist sowohl in deutscher als auch englischer Sprache verfügbar: Hier geht es zur Online-Befragung auf Deutsch: www.sk-survey.de/437881. Hier geht es zur Online-Befragung auf Englisch: www.sk-survey.de/391119