Für den 25. IHK-Gründerpreis Mittelfranken sucht die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken drei Unternehmerpersönlichkeiten, die erfolgreich eine Firma gegründet haben. Die Landkreis-Wirtschaftsförderung ruft junge Firmen aus Erlangen-Höchstadt auf, sich zu bewerben. Das teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit.

Interessierte Gründerinnen und Gründer können sich bis Montag, zweiten August 2021, online unter www.ihk-gruenderpreis-mittelfranken.de bewerben. Dort sind auch alle Informationen zum Preis, Teilnahmebedingungen sowie zu früheren Gewinnern zu finden. Teilnehmen können alle IHK-zugehörigen Unternehmen mit Hauptsitz in Mittelfranken und deren Geschäftsbeginn nach dem 31. Dezember 2014 erfolgt ist. Wer seine Gewinnchancen zusätzlich erhöhen möchte, kann sein Unternehmen der Jury persönlich vorstellen.

Das „Digital-Pitch Region Nürnberg – Spezial IHK-Gründerpreis“ findet am Dienstag, 28. September 2021 in den Räumen der IHK Nürnberg für Mittelfranken, Hauptmarkt 25/27, 90405 Nürnberg statt. Der IHK-Gründerpreis 2021 mit einem Preisgeld von jeweils 10.000 Euro soll dort am Freitag, 19. November 2021, feierlich verliehen werden.