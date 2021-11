Die Leitststelle Nürnberg alarmierte am 15.11.2021 um 03:26 Uhr die Kameraden der Feuerwehr Bubenreuth gemeinsam mit dem Rettungsdienst in die Schönbacher Str. zu einer dringenden Wohnungsöffnung. Das teilt die Feuerwehr Bubenreuth mit. Eine ältere Dame war gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst helfen. Durch Klopfen und Hilferufe wurden die Nachbarn auf die Frau aufmerksam und verständigten die Feuerwehr und den Rettungsdienst.

Umgehend nach dem Alarmeingang machten sich die Kameraden mit dem HLF2 und der Drehleiter auf den Weg zur Einsatzstelle. Vor Ort wurde die Eingangstüre geöffnet und die verletzte Person vorgefunden. Durch Mitglieder der First Responder Einheit wurde die Patientin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt und betreut. Nach der Übergabe der verletzten Dame an den Notfallsanitäter konnte die Feuerwehr nach ca. 30 Minuten Einsatzdauer wieder in das Gerätehaus einrücken.