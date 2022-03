Redaktioneller Hinweis: Privatpersonen bitte pixeln!Seit Montag (18.01.2021) gilt in Bayern beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr eine verschärfte Maskenpflicht. Das heißt: Eine einfache Community-Maske oder ein OP-Mundschutz sind nicht mehr ausreichend. Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel und Kunden in Geschäften müssen nun eine FFP2-Maske tragen. Die Einhaltung der Regelung wird auch bei der VAG in Nürnberg kontrolliert. Zwar werden Verstöße aufgrund einer Kulanzwoche noch nicht geahndet, jedoch informieren Mitarbeiter über die neue Maskenpflicht. "Insgesamt sind wir extrem zufrieden. Ein Stück weit überrascht, dass so viele sich in der ersten Woche schon daran halten", resümiert Pressesprecherin Elisabeth Seitzinger. Die Kontrolle der Einhaltung verbinden die Mitarbeiter der VAG mit der Überprüfung der U-Bahnhöfe. So werden die Fahrgäste nicht nur darüber informiert, dass sie eine FFP2-Maske tragen müssen, sondern es werden auch Aufzüge, Fahrkartenautomaten und Notrufsäulen überprüft. Einige Fahrgäste, die keine FFP2-Maske tragen, berufen sich auf die Kulanzwoche. Dennoch informier Gruppenleiter Martin Jofer die Fahrgäste und weist daraufhin, dass ein Verstoß ab kommender Woche mit einem hohen Bußgeld belegt wird. Foto: NEWS5 / Bauernfeind Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/19873 Foto: NEWS5 / Bauernfeind (Symbolfoto)