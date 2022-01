In der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden in der 2. Kalenderwoche 2022 insgesamt 15.812 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Davon entfallen 7.583 Impfungen auf das Impfzentrum und seine Außenstellen sowie auf Sonderaktionen und Einrichtungen, teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit.

8.229 Impfungen wurden bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Stadt und Landkreis vorgenommen. Insgesamt wurden somit seit Beginn (KW 53/2020) 509.313 Impfungen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt verabreicht.

Insgesamt haben 192.257 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 76,3 Prozent), 131.835 Personen (52,3 Prozent) haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor.

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.