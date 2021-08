Bereits im Mai dieses Jahres wurde Bücher Schmidt in Adelsdorf mit dem deutschen Buchhandelspreis ausgezeichnet. Coronabedingt überreichte Landrat Alexander Tritthart (CSU) nun persönliche Glückwünsche an Inhaber Christian Schmidt. Seine kleine Buchhandlung in der Hauptstraße lädt laut Landratsamt nicht nur Leseratten zum Stöbern und Verweilen ein. Seite für Seite und zwischen den Zeilen überzeuge Buchhändler Schmidt mit seinem Team in Lesungen, Buchvorstellungen oder Büchertischen Jung und Alt – über die Landkreisgrenzen hinaus. Das teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit.

Für die passende Lektüre werde Schmidt als vertrauensvoller Ansprechpartner vor Ort geschätzt: „Welche Titel über meinen Verkaufstresen gehen, bleibt stets geheim“ sagt er augenzwinkernd. Er fungiere gern als stiller Berater, der wie ein Apotheker anderen einen guten Rat gibt. Worte sind bekanntermaßen oft die beste Medizin.