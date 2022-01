Ein besonderes Dienstjubiläum konnte Kerstin Zölfl an Silvester feiern, sie leistete ihren 33. Dienst in Folge an Silvester, diesmal auf dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) Erlangen als Fahrerin des diensthabenden Erlanger Notarztes, so das Bayerische Rote Kreuz Erlangen-Höchstadt.

Vormittags hatte sie zusätzlich noch Dienst auf der Teststation des BRK, deswegen ließen es sich Stefan Müller, der Vorsitzende des BRK zusammen mit Christian Raab, dem Kreisgeschäftsführer und Thomas Heideloff von der RD-Leitung nicht nehmen, Kerstin für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz, mit einem kleinen Geschenk für ihr besonderes Jubiläum zu danken.

Das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) Erlangen war dann in der Nacht gut unterwegs und hatte sieben Einsätze, der längste Einsatz ging nach Nürnberg-Schafhof mit einer Anfahrt von 18 km.

Nach der notärztlichen Versorgung des Patienten stellte sich dann wie zurzeit leider immer wieder die Frage nach einem freien Intensiv-Bett für den mittlerweile intubierten Patienten. Nach vielen Telefonaten mit Fürth, Nürnberg und Erlangen wurde die Neuro-Intensiv Erlangen zum Helfer in dieser Notlage.

Ein nicht gerechtfertigter Einsatz war schließlich um 03/16 Uhr am Neujahrsmorgen ein Patient mit verspannten Schulter-Nacken-Muskeln, der zwar schon alle nötigen Medikamente zur Verfügung hatte, dann aber von den Angehörigen für bewusstlos gehalten wurde.

Im weiteren Rettungsbereich Erlangen und Erlangen-Höchstadt kann man von einer sehr ruhigen Silvesternacht sprechen. Die sonst im Nachtdienst üblichen Kombinationen Alkohol und Schlägerei oder Drogen-Missbrauch waren nur geringfügig in der Anzahl zu verzeichnen. Es kam zu keinen der sonst üblichen Feuerwerks-Verletzungen.

Eine sehr ruhige Silvesternacht aus Sicht des BRK Rettungsdienstes also. Ein gutes Neues Jahr allen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Rettungsdienst-Bereich!