In der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden in der 47. Kalenderwoche 15.261 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt, teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit. Davon entfallen demnach 6190 Impfungen auf das Impfzentrum in der Erlanger Sedanstraße sowie auf Sonderaktionen und Einrichtungen. 9071 Impfungen wurden bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis vorgenommen.

"Somit wurden insgesamt seit Beginn (KW 53/2020) 389.546 Impfungen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt verabreicht. Insgesamt haben 181.603 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 72,0 Prozent), 32.279 Personen haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten", so die Behörde.

Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte beziehungsweise betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, lägen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor.

Termine für Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen könnten bei den Hausärztinnen und Hausärzten oder im Impfzentrum Erlangen/Erlangen-Höchstadt über das bayernweite Portal oder die Hotline unter 09131 86-6500 vereinbart werden. Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung seien im Impfzentrum nur noch samstags von 13:00 bis 17:00 Uhr möglich.

Dezentrale Sonderaktionen mit mobilen Teams ohne Registrierung und Termin und weitere aktuelle Informationen fänden sich im Internet.

Die Stadt Erlangen betreibt das gemeinsame Impfzentrum für Erlangen (kreisfrei) und den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Es befindet sich in den Räumen des ehemaligen Intersport Eisert in Erlangen (Nägelsbach-/Sedanstraße).