Vermisster aus Erlangen: Der 83-jährige Valentin L. aus Erlangen ist seit Donnerstagmorgen (16. Juli 2020) verschwunden, berichtet die Polizei. Bei der Suche wird die Bevölkerung um Unterstützung gebeten.

Vermutlich verließ der 83-Jährige am frühen Morgen ein Seniorenheim im Erlanger Stadtteil Büchenbach. Zuletzt wurde er an einem Supermarkt in der Odenwaldallee gesehen.

Vermisster Senior irrt womöglich durch Erlangen

Es gibt die Befürchtung, dass Valentin L. nicht mehr weiß, wo er ist, und orientierungslos durch das Erlanger Stadtgebiet läuft. Womöglich braucht er einen Arzt und Hilfe, so die Polizei.

Valentin L. dürfte mit einer dunklen Jogginghose und einem Hemd bekleidet sein. Die Polizeiinspektion Erlangen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter dem Polizeinotruf 110.

Am Mittwochabend hat sich ein unglaublicher Vorfall in Nürnberg ereignet: Ein zehnjähriger Junge wurde bei einem Unfall verletzt und eine Gafferin ergötzte sich am weinenden Kind.