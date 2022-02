Sportdirektor Raúl Alonso und der HC Erlangen haben vereinbart, dass Raúl Alonso seine Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor nicht mehr nur interimistisch, sondern auf Dauer ausüben wird. Damit endet in Erlangen auch die Suche nach einem neuen Trainer, teilt der HC Erlangen mit.

Diese Absprache war bereits vor und damit unabhängig vom wichtigen und erfolgreichen Pokalspiel in Gummersbach getroffen worden. Raúl Alonso hatte von 2010 bis 2015 in Kiel als Co-Trainer, von 2015 bis 2018 in Innsbruck und von 2018 von 2021 in Brest (Weißrussland) als Cheftrainer gewirkt. Dabei gewann er diverse nationale und internationale Titel.

„Wir haben in den letzten Wochen erkannt, dass es für uns keine bessere Lösung auf der Trainerposition als Raúl Alonso gibt. Wir sind froh, dass Raúl viel Spaß an der täglichen Arbeit mit unserer Mannschaft gefunden und letztlich in die Fortsetzung der anstrengenden und zeitraubenden Doppeltätigkeit eingewilligt hat.

Raúl ist ein im positiven Sinne Handballverrückter, der sich 7 Tage die Woche 24 Stunden mit Handball beschäftigt. Einen Handballfreak und ausgewiesenen Fachmann wie ihn haben wir beim HCE dringend gebraucht.

Wir wissen, dass die von Raúl auf den Weg gebrachte, meiner Meinung nach notwendige Veränderung unserer Systeme Zeit benötigt und wir nun ein wenig Geduld haben müssen. Langfristig wird sich dies aber auszahlen und unsere Mannschaft stabiler und besser machen“, sagte Geschäftsführer René Selke.