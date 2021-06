Streit eskaliert - Mann schlägt Schüler in Erlangen: Am Freitagabend (11.06.2021) setzten sich zwei 15-jährige Schüler an einem Weiher direkt hinter einen 39-jährigen Mann, der gerade telefonierte, und drehten die Musik auf ihrem Handy auf.

Wie die Polizei Erlangen/Stadt mitteilt, ereignete sich der Vorfall in dem Stadtteil Büchenbach.

39-Jähriger wirft Handy von Schüler in Weiher und ohrfeigt 15-Jährigen

Dadurch konnte der 39-Jährige nicht mehr weiter telefonieren. Nachdem seine Aufforderung, das Handy doch leiser zu stellen, bei den zwei Schülern kein Gehör fand und er nach seinen Angaben noch von ihnen "angestänkert“ wurde, nahm er ihnen das Handy aus der Hand und warf es in den Weiher.

Anschließend gab er dem Handy-Besitzer noch einen Schlag auf die Wange. Das Handy konnte in dem Weiher anschließend nicht mehr gefunden werden.

Vorschaubild: Annabel_P / pixabay.com