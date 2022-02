Bei der Unterstützung für soziale Einrichtungen wird immer wieder auch die Lebenshilfe Erlangen bedacht. Aktuell erhielt sie 10.000 Euro für ihre neue Frühförderstelle in Erlangen Mitte, so der Lebenshilfe Erlangen e.V.

Wenn ein Baby mit Beeinträchtigung zur Welt kommt oder sich später Auffälligkeiten in der Entwicklung zeigen, könnten Familien das Angebot der "Frühförderung und Beratung" bis zum Schuleintritt in Anspruch nehmen. Insgesamt hat die Lebenshilfe vier Frühförder-Standorte, drei in Erlangen und eine in Eckental.

Die "großzügige Spende der Manfred-Roth-Stiftung" ermögliche der Lebenshilfe wichtige Therapiematerialien und -ausstattung für die neue Frühförderstelle in Erlangen Mitte anzuschaffen. Diese würden für die Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie eingesetzt.