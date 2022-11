Erlangen 02.11.2022

Nachfolger gesucht

Griechisches Restaurant steht komplett zum Verkauf - Eigentümer will sich zurückziehen

Ein griechisches Restaurant in Erlangen steht samt Bistro, drei Wohnungen und Fremdenzimmern zum Verkauf. Der künftige Eigentümer habe in der Hand, was mit dem Objekt geschieht, erklärt der Noch-Inhaber.