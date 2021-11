Es kann eine abfällige Bemerkung im Büro sein, es kann ein Griff an den Po sein, es können Schläge zu Hause sein – Gewalt und Diskriminierung gegenüber Frauen und Mädchen haben unzählige Facetten. Um auf diese Missstände aufmerksam zu machen, findet unter dem Motto „Orange your city!“ jedes Jahr am 25. November ein internationaler Aktionstag statt: Auf der ganzen Welt erstrahlen Gebäude in orangefarbenem Licht.

In diesem Jahr beteiligen sich erstmals die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) mit dem Erlanger Schloss, die Stadt Erlangen mit dem Rathaus sowie das Stadtmuseum an der Kampagne. Für die Beleuchtung der jeweiligen Fassaden hat das City-Management die Aktion „Erlangen leuchtet“ bis zum 25. November verlängert.

„An der FAU treten wir für Respekt und gegen jede Art von Diskriminierung und Gewalt ein – nicht zuletzt deshalb ist Vielfalt einer unserer drei Kernwerte. Leider ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen immer noch an der Tagesordnung, und zwar rund um den Globus und in allen sozialen Gruppen“, erklärt Prof. Dr. Joachim Hornegger, Präsident der FAU.

Ein sichtbares Zeichen dagegen setzt die FAU am Orange Day, wenn sie das Schloss von 17 bis 21 Uhr ganz in Orange taucht. Auch Rathaus und Stadtmuseum leuchten in dieser Zeit in orangefarbenem Licht.

„Gewalt, insbesondere gegen Frauen und Mädchen, darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Es ist die Pflicht jedes Menschen, klare Kante gegen diese und jedwede Form von Gewalt zu zeigen. Um ein Zeichen zu setzen beleuchten wir drei öffentliche Gebäude in orangem Licht - und zeigen der Gewalt die rote Karte“, betont Christian Frank, Vorstand City-Management Erlangen.