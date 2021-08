Erlangen: Frau macht kuriose Entdeckung an ihrem Auto - Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. In der Zeit vom 20.08.2021, 04.30 Uhr bis 28.08.2021, 1 Uhr, haben sich Unbekannte am Großparkplatz an der Parkplatzstraße in Erlangen, Parkfläche P2, an einem BMW zu schaffen gemacht.

Die Frau, die ihr Auto in einer westlich gelegenen Parkbucht nahe der A73 abgestellt hatte, staunte nicht schlecht, als sie ihr Fahrzeug startete und es während einer wenigen Meter dauernden Fahrt deutlich lautere Fahrgeräusche von sich gab als sonst üblich. Sie musste die Fahrt mit ihrem Pkw wieder abbrechen.

Bei der genauen Betrachtung des Fahrzeugs im Anschluss stellte sich heraus, dass Unbekannte im Tatzeitraum vermutlich mittels einer Flex den Katalysator gewaltsam aus dem Unterboden des Kraftfahrzeugs entfernt und geklaut hatten.

Mögliche Zeugen der Tat oder anderweitiger verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09131/760-114 oder 760-115 mit der Polizei in Erlangen in Verbindung zu setzen.