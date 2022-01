Das Erlanger Stadtmuseum verlängert die aktuelle Sonderausstellung „Barbara Klemm. Fotografien 1967-2019“ bis zum 20. Februar 2022. In der nächsten Woche werden zwei Führungen angeboten. Über 50 Jahre lang habe Barbara Klemm in ihren Schwarz-Weiß-Fotografien die deutsch-deutsche Geschichte und Politik, aber auch den Alltag von Menschen auf der ganzen Welt dokumentiert, so das Stadtmuseum Erlangen.

Die Themenführung „Porträts“ am Donnerstag, den 13. Januar um 19 Uhr beleuchtet Porträtaufnahmen von Politiker*innen, Künstler*innen und Schriftsteller*innen, die einen weiteren Schwerpunkt ihres Schaffens bilden. Ein geführter Rundgang durch die Sonderausstellung am Sonntag, 16. Januar um 14 Uhr gibt einen Überblick über das umfangreiche Schaffen der renommierten Pressefotografin. Um vorherige Anmeldung zu den Führungen unter 09131-862300 wird gebeten.