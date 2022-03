Der Fun-Track für Lauf- und Fahrrad, Roller oder Skates wird vom 2. bis 31. Mai 2022 wieder am Neustädter Kirchenplatz aufgebaut und ist kostenlos zugänglich. Das Angebot des City-Managements Erlangen richtet sich vor allem an Kinder und Familien und bringt neben Spiel und Spaß auch sportliche und gesundheitliche Aspekte in Einklang, so der City-Management Erlangen e.V.

Der Fun-Track ist ein geschlossener Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprungmöglichkeiten. Die Akteure erzielen auf diesem Pumptrack ihre Geschwindigkeit weniger durch kraftvolles Treten in die Pedale als durch geschickte Gewichtsverlagerung und gezieltes Be- und Entlasten.

So wird spielend Koordination und Geschicklichkeit trainiert. Die Kinder und Jugendlichen können sich ausprobieren, ihre Fahrfähigkeiten testen und verbessern. Auch mit Rollern, Skate- und Longboards, Inline-Skater oder Scooter hat man hier viel Spaß. Und natürlich ist dieses Vergnügen nicht nur für Kids. Jeder, der sich gerne auf Rollen oder Reifen fortbewegt, kann sich hier ausprobieren.

„Nach dem tollen Zuspruch letztes Jahr, haben wir uns entschlossen, auch in diesem Frühjahr den Fun-Track wieder stattfinden zu lassen“, berichtet Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen. „Gerade für Familien und Kinder hat er eine hohe Anziehungskraft, denn hier haben alle Kids, die Radfahren können, die Möglichkeit, sich so richtig auszutoben.

Nach den langen Wintermonaten in der bewegungsarmen Pandemiezeit ist das eine echt coole Sache“, so Christian Frank begeistert. Unterstützung bekommt das City-Management Erlangen dieses Jahr durch die Partner „Optik Amberg“ und die „BBBank eG Erlangen“, die das Projekt finanziell fördern und begleiten.

Neben der eigentlichen Anlage gibt es auch ein kleines Rahmenprogramm. So bietet die Gesellschaft zur Förderung der Arbeit Erlangen (GGFA) immer Dienstag und Donnerstag von zehn bis fünfzehn Uhr einen

Fahrradreparaturstand an.

Am Sonntag, 8. Mai von vierzehn bis sechzehn Uhr gibt es einen Informationsstand des Fahrradbeauftragten der Stadt Erlangen sowie des ADFC zum Thema Radfahren, mit Malecke und drei Lastenrädern aus der Flotte des kostenlosen, städtischen Verleihsystems und für Probefahrten. Zusätzlich werden wieder BMX-Artisten einige Kunststücke auf der Strecke präsentieren.