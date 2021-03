Erlangen vor 25 Minuten

Tourismus

Wieder Einschränkungen: Erreichbarkeiten der Erlanger Tourist-Information ab morgen

Die Tourist-Information in Erlangen ist ab Mittwoch, 17. März 2021, in der Goethestraße 21a für den regulären Publikumsverkehr geschlossen, bietet jedoch Click & Meet sowie Click & Collect an.