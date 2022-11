Erlangen vor 1 Stunde

Sexueller Übergriff

Er ließ nicht locker: Frau wird sexuell belästigt - Täter weiter flüchtig

Am frühen Sonntagmorgen griff ein bislang unbekannter Mann eine junge Frau in der Erlanger Innenstadt an und belästigte sie in sexueller Art und Weise. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.